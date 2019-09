Apettando PS5 e Xbox Scarlett: un nuovo assaggio del Luminous Engine da Square Enix

Luminous Productions, team interno di Square Enix, ha recentemente mostrato al pubblico una tech demo denominata "BackStage" dedicata al Luminous Engine, motore proprietario della Compagnia.

Il filmato di presentazione ha messo in mostra le potenzialità del motore grafico, anche in vista dell'ormai non troppo lontano debutto della next-gen console. Applicando le tecnologie del Ray Tracing e del Path Tracing, la demo, dalla durata piuttosto breve, mostrava una giovane donna intenta a truccarsi di fronte ad uno specchio. Durante il CEDEC (Computer Entertainment Developers Conference) 2019, svoltosi recentemente in Giappone, sono stati in seguito condivisi ulteriori dettagli.

In particolare, il team di Square Enix ha offerto ulteriori dettagli in merito alla rappresentazione dei personaggi. Gli sviluppatori responsabili del Luminous Engine hanno illustrato le possibilità offerte dalla loro creazione in tal senso, evidenziandone le potenzialità in termini di adattamento e modifica dei modelli generati dai processi di scan di persone reali. Tra le aree su cui il team ha lavorato maggiormente, sono state citate la resa realistica di pelle e capelli. In calce a questa news, potete trovare alcuni esempi dei risultati generati: cosa ve ne pare?



Ad ora, Luminous Productions non ha offerto ulteriori dettagli sulle proprie attività di sviluppo, ma è stato recentemente confermato che il team è al lavoro su una nuova IP AAA next gen.