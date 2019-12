Apettando The Witcher 4: nuovo accordo tra CD Projekt e lo scrittore Sapkowski

Con la creazione dei romanzi di The Witcher, lo scrittore Andrzej Sapkowski ha dato vita ad un immaginario fantasy coinvolgente e affascinante, che nel tempo ha lasciato i lidi della sola carta stampata per farsi franchise multimediale.

Tra i traguardi più recenti, troviamo la realizzazione da parte di Netflix di una serie TV dedicata alle avventure dello Strigo: la Redazione di Everyeye ne ne ha recentemente parlato in una prima recensione di The Witcher. In concomitanza del debutto della produzione sulla nota piattaforma streaming, giunge un'ulteriore notizia positiva: CD Projekt, software house polacca autrice delle avventure videoludiche di Geralt di Rivia, ha infatti annunciato di aver siglato una nuova partnership con il creatore del personaggio.



"Abbiamo sempre ammirato i lavori di Mr. Andrzej Sapkowski - una grande ispirazione per il team qui in CD Projekt RED - ha dichiarato Adam Kiciński, Presidente e CEO aggiunto della compagnia - Credo che quest'oggi rappresenti una nuova tappa nella nostra duratura relazione". L'accordo, si legge nel comunicato stampa, "soddisfa e chiarisce completamente le necessità e le aspettative di entrambe le parti, passate e future, e delinea una cornice per la cooperazione futura tra le due parti. L'accordo garantisce a CD Projekt nuovi diritti, così come conferma il titolo della compagnia per la proprietà intellettuale 'The Witcher' in videogame, graphic novel, board game e merchandise".



Che la possibilità di vedere il team polacco al lavoro su un The Witcher 4 sia ora più vicina?