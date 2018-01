Apex Construct uscirà su PS VR il 20 febbraio in esclusiva temporanea

ha annunciato chedebutterà in esclusiva temporanea suil 20 febbraio, per poi arrivare anche su HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality a distanza di un mese.

Ambientato in un futuro distopico in cui i robot vanno a caccia in giro per il pianeta, Apex Construct si presenta come un nuovo gioco d'azione in prima persona pensato per la realtà virtuale. Realizzato da ex sviluppatori di Battlefield e Mirror's Edge, il titolo promette una longevità duratura, una campagna rigiocabile e la possibilità di personalizzare il proprio armamentario con le risorse accumulate nel corso dell'avventura.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia e nelle immagini proposte in basso, i giocatori potranno contare sul proprio arco e sul proprio scudo per affrontare ogni sorta di nemico. Ricordiamo che Apex Construct sarà disponibile su PlayStation VR dal 20 febbraio e su PC (HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality) dal 30 marzo.