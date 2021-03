Apex Legends: 200.000 giocatori in contemporanea su Steam, boom anche su Twitch

La Stagione 8 di Apex Legends sembra aver riacceso l'interesse del grande pubblico per il Battle Royale di Respawn Entertainment, che nei giorni scorsi ha raggiunto il traguardo dei quasi 200.000 giocatori connessi in contemporanea su Steam.

Quasi, perchè il picco esatto è stato pari a 196.799 utenti connessi in contemporanea, un bel risultato per il gioco rimasto disponibile solo su Origin per oltre 15 mesi e recentemente sbarcato su Steam ricevendo una buona accoglienza da parte del pubblico. Boom di Apex Legends anche su Twitch dove nel weekend è stato il quarto gioco più seguito dietro a League of Legends, Just Chatting (categoria generica per le live di Twitch senza argomento preciso) e PUBG con visualizzazioni in crescita del 53%.

Il 9 marzo Apex Legends debutterà su Nintendo Switch, questo è un periodo veramente positivo per il gioco di Respawn che grazie al successo della Stagione 8 torna a far parlare di se dopo qualche mese di magra per quanto riguarda i contenuti, con un'attenzione limitata da parte del grande pubblico.

EA sta preparando il terreno per il lancio di Apex Legends Mobile con Tencent, da tempo si parla di una versione portatile del gioco, a quanto sembra realizzata in collaborazione con la holding cinese.