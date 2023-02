Apex Legends: oltre 200 tester licenziati improvvisamente da EA, stando a dei report

Apparentemente senza alcun tipo di preavviso, Electronic Arts ha deciso di licenziare in tronco un'intera divisione di tester per la Quality Assurance di Apex Legends. La notizia è stata riportata in due diversi report di Kotaku e Insider Gaming.

Secondo quanto riferisce il noto insider Tom Henderson di Insider Gaming, EA ha licenziato oltre 200 dei suoi tester QA che hanno lavorato su Apex Legends presso il suo ufficio di Baton Rouge. Il team di si è recentemente concentrato su Apex Legends, ma negli ultimi anni ha lavorato su più giochi, incluso Battlefield 2042.

Le fonti che hanno diffuso le voci affermano che l'intera divisione Baton Rogue è stata convocata questa mattina a una "riunione Zoom obbligatoria", dove è stato annunciato che l'intera divisione QV/QA avrebbe chiuso i battenti. Secondo diverse testimonianze, nemmeno il management di Baton Rogue sarebbe stato a conoscenza dell'annuncio da parte del publisher.

Al momento Electronic Arts non ha rilasciato commenti ufficiali al riguardo, dunque rimaniamo in attesa di eventuali interventi della compagnia, riguardanti anche la possibile ricollocazione di tutti i tester che hanno visto, da un momento all'altro, sfumare il proprio impiego presso la compagnia.

Seppur improvvisi nella fattispecie, i licenziamenti giungono a seguito di un ultimo report finanziario in cui Electronic Arts ha preannunciato dei tagli per 140 milioni di dollari.