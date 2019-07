Apex Legends ha ancora 40 milioni di giocatori attivi al mese

Sebbene i numeri di Apex Legends siano calati rapidamente dopo il lancio, il gioco di Respawn non può definirsi un flop commerciale, considerando almeno i numeri diffusi da Electronic Arts durante l'ultimo resoconto finanziario della compagnia.

Apex Legends è attualmente giocato da una media di 8/10 milioni di giocatori a settimana, per un numero vicino ai 40 milioni di utenti attivi su base mensile. Il CFO di Electronic Arts, Blake Jorgensen, ha confermato che Respawn è al lavoro su nuovi contenuti per il gioco è il piano è quello di supportare Apex almeno per i prossimi dieci anni.

Il Battle Royale degli autori di Titanfall è stato capace di generare rapidamente profitti e dunque continuerà a restare in vita, la compagnia fa notare inoltre che "ci sono altri studi all'interno di EA che possono supportare Respawn nella creazione di nuovi contenuti", facendo intendere che lo studio di Vince Zampella potrebbe godere dell'aiuto di altri team interni del publisher per velocizzare lo stato dei lavori e magari lanciare le nuove stagioni in tempi più rapidi.

Jorgensen nello specifica cita DICE Los Angeles: "Il team di DICE a Los Angeles ha una grande esperienza nel genere shooter e se lo desidera può dare il suo contribuito alla crescita di Apex Legends."

Recentemente è stato annunciato un torneo di Apex Legends con montepremi da 500.000 dollari, una cifra davvero elevata per un singolo titolo, che sembra testimoniare il discreto stato di salute del gioco.