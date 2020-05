Apex Legends: tutte le abilità di Loba nel nuovo trailer della Stagione 5

Ad un solo giorno dall'inizio della stagione 5 di Apex Legends, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza tutte le abilità della nuova Leggenda Loba, la più grande novità della quinta stagione del battle royale.

Loba è un'elegante, sofisticata ed intraprendente ladra che ha un conto in sospeso con Revenant, colpevole di aver sterminato la sua famiglia quando era ancora una bambina. In battaglia, è in grado di utilizzare le seguenti abilità:

Abilità Tattica - Bulgar's Best Friend : può teletrasportarsi in luoghi difficili da raggiungere lanciando un braccialetto;

: può teletrasportarsi in luoghi difficili da raggiungere lanciando un braccialetto; Abilità Passiva - Eye for Quality : gli oggetti epici e leggendari nelle vicinanze possono essere visti attraverso le pareti. La portata è la medesima della Ultimate Black Market Boutique;

: gli oggetti epici e leggendari nelle vicinanze possono essere visti attraverso le pareti. La portata è la medesima della Ultimate Black Market Boutique; Ultimate - Black Market Boutique: posiziona un dispositivo portatile che le permette di teletrasportare il bottino nelle vicinanze al proprio inventario.

Potete scoprire come funzionano le abilità sopra descritte guardando il trailer allegato in cima a questa notizia. Prima di lasciarvi alla visione, ricordiamo che la Stagione 5 di Apex Legends prenderà il via domani 12 maggio, e oltre a Loba introdurrà anche un nuovo Pass Battaglia, la Serie 4 della Modalità Classificata, le Quest e le missioni PvE.