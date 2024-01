Apex Legends accoglie Cloud, Tifa e Aerith: crossover con Final Fantasy 7 Rebirth al via

Di ritorno dal video recap di Sony sui giochi PS5 in uscita nel 2023, gli eroi di Final Fantasy 7 Rebirth uniscono le proprie forze con le Leggende del battle royale gratuito di Respawn per dare vita a un evento crossover che coinvolgerà tutti gli appassionati di Apex Legends su PC e console.

L'evento speciale a tema FF7 Rebirth coinvolgerà gli esploratori delle Terre Straniere per spronarli a competere nelle arene multiplayer di Apex Legends e riuscire, così facendo, a sbloccare nuovi elementi per la customizzazione estetica del proprio eroe e del suo equipaggiamento.

Le attività previste dall'evento crossover dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth daranno accesso a una miriade di oggetti cosmetici, a skin iconiche e altro ancora, ivi compresa la Spada Potens R2R5. L'evento avrà ufficialmente inizio nella giornata di martedì 9 gennaio e durerà esattamente quattro settimane, avviandosi alla conclusione su tutte le piattaforme la sera di martedì 6 febbraio.

In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e le scene in-engine confezionate da Respawn per mostrare i contenuti inediti e le attività speciali che ci attendono nell'evento crossover di Apex Legends e Final Fantasy 7 Rebirth su PC e console. Nel caso ve lo foste perso, vi lasciamo al nostro speciale su come attivare il Cross-Progression di Apex Legends e come funziona.