Apex Legends, accuse di Crunch Time causa Coronavirus: gli sviluppatori rispondono

Un post apparso su Glassdoor ha rapidamente attirato l'attenzione della community videoludica attiva su Reddit, che è tornata a discutere dell'annoso problema del Crunch Time.

Il messaggio, pubblicato da un presunto sviluppatore di casa Respawn, accusa la software house di aver gestito in maniera inadeguata l'emergenza Coronavirus nell'ambito della programmazione delle attività di supporto ad Apex Legends. Secondo quest'ultimo, il passaggio allo smart working si sarebbe svolto in maniera inadeguata e caotica, con indicazioni contrastanti ai dipendenti, ai quali si sarebbe chiesto di prendersi cura di sé senza però offrire disponibilità in termini di dilatazione delle tempistiche di sviluppo.

Alle accuse diffuse da questo post anonimo hanno voluto replicare su Reddit alcuni esponenti del team di Apex Legends. Tra questi, in particolare, Chad Grenier, Game Director del battle royale. Quest'ultimo ha elencato alcune delle misure straordinarie adottate dalla dirigenza per far fronte all'emergenza, tra le quali figurano pause lavorative retribuite in caso di malessere fisico o psicologico o della necessità di doversi occupare di altre persone in difficoltà, rimborsi per l'acquisto di materiale necessario al lavoro da casa, contributi per incrementi di bollette legati al consumo di elettricità o di connessione internet. Grenier evidenzia inoltre lo sforzo volto a mantenere contatti efficaci tra i vari membri del team anche in una situazione complessa, così da identificare eventuali problematiche e modificare i calendari di conseguenza. In tal senso, il Director ricorda come la Stagione 5 di Apex Legends sia stata ad esempio posticipata di alcune settimane.



In attesa di eventuali repliche da parte di Respawn, ricordiamo che Apex Legends arriverà presto anche su dispositivi mobile, mentre resta attesa la Stagione 6 del battle royale.