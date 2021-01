Apex Legends: l'aggiornamento 1.56 è ora disponibile, ecco tutti i dettagli

Respawn Entertainment continua a rifinire Apex Legends portandolo alla versione 1.56 con una nuova patch che tenta di risolvere alcuni piccoli problemi segnalati dai giocatori sulle varie piattaforme su cui è disponibile il celebre battle royale.

L'hotfix pubblicato oggi dagli sviluppatori mira infatti a risolvere i recenti problemi di freezing che tanti utenti hanno segnalato negli ultimi giorni, in particolare per la versione PC di Apex Legends. Tra i vari fix presi in esame dall'aggiornamento ci sono le skin degli eventi Haute Drop e Gold Standard e gli errori riscontrati nella lista amici della versione Steam.

"Abbiamo pubblicato una patch che migliora la stabilità e (si spera) risolva i problemi di freezing. Questo problema in particolare è stato difficile da definire in modo coerente ma speriamo di aver individuato la maggior parte dei casi in cui si verifica". Di seguito i fix dell'aggiornamento 1.56:

Errori con le skin dell'evento "Haute Drop" e "Gold Standard"

Errori con la lista amici di Steam

Problemi con il testo della chat di Steam

Alcuni problemi relativi ai Club

Negli ultimi giorni un nuovo leak trapelato in rete ha rivelato il possibile arrivo di alcuni contenuti inediti e di alcune modalità interessanti per Apex Legends.