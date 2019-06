Apex Legends: ecco alcune delle skin leggendarie in arrivo con la Stagione 2

A differenza di quanto avviene solitamente con Fortnite Battaglia Reale, Respawn Entertainment non ha voluto mantenere il segreto sugli oggetti leggendari che arriveranno con il battle pass della Stagione 2 di Apex Legends.

Acquistando il Battle Pass della seconda stagione, il cui costo dovrebbe essere di circa 950 Apex Coins (cifra che dovreste già avere nel portafoglio virtuale se avete raggiunto il livello 97 dell'attuale stagione), avrete l'opportunità di sbloccare ben 4 diversi oggetti leggendari: 2 costumi e 2 mimetiche per le armi.

Ecco di seguito gli oggetti annunciati durante la conferenza:

Prince of Darkness, costume leggendario di Caustic

Jade Tiger, costume leggendario di Octane

The Intimidator, mimetica leggendaria per la mitragliatrice leggera Spitfire

Iron Rampage, mimetica leggendaria reattiva per la carabina R-301

L'unico di questi oggetti a non essere stato ancora mostrato è il costume di Octane, che con tutta probabilità si potrà vedere solo ed esclusivamente al debutto della nuova stagione. Per quanto riguarda invece la mimetica del fucile d'assalto, pare si tratti dell'ultima leggendaria che potremo sbloccare e sarà disponibile in due diverse varianti. Sembra quindi confermato che anche nella prossima stagione il livello massimo sarà il 110, il quale ci darà accesso alla seconda variante della mimetica e, forse, ad un badge esclusivo.

Prima di lasciarvi all'immagine con le varie skin mostrate, vi ricordiamo che la Stagione 2 di Apex Legends sarà disponibile dal prossimo 2 luglio 2019 e introdurrà la nuova leggenda Wattson, il devastante LMG L-Star, la modalità competitiva e nuove sfide a tempo. Pare inoltre che stiano per arrivare i draghi in Apex Legends, i quali stravolgeranno il Canyon dei Re in un apposito evento a tempo.