Apex Legends ALGS: anche una skin gratis di Revenant tra i nuovi Twitch Drops

Vi piacerebbe sbloccare qualche skin per i personaggi o mimetica per le armi in Apex Legends? Allora non dovete perdervi per nessuna ragione gli Apex Legends Global Series (ALGS), l'evento competitivo durante il quale sarà possibile ottenere tante ricompense gratis per il battle royale.

Come collegare l'account EA a Twitch

Se avete già effettuato il collegamento tra Twitch ed Apex Legends per sbloccare i precedenti Drops oppure per avere accesso alle ricompense esclusive per gli utenti Amazon Prime Gaming, potete saltare al passaggio successivo poiché non occorre eseguire il link tra i profili. Se invece non avete mai fatto nulla del genere, potete seguire tutti i passaggi utili sul sito ufficiale o, in alternativa, accedere all'inventario di Twitch al momento dell'inizio della campagna e, in corrispondenza della voce relativa ad Apex Legends, cliccare sul tasto per accedere all'account Electronic Arts.

Come sbloccare le ricompense gratis

I Twitch Drops dell'ALGS verranno messi a disposizione dei giocatori durante la finale dell'evento competitivo di Apex Legends, la quale verrà trasmessa in streaming presso i canali ufficiali e non la prossima domenica 10 luglio 2022. Durante questa fase, vi basterà sintonizzarvi su un qualsiasi canale che trasmette il gioco con il tag "Drop abilitati" e iniziare ad accumulare minuti per sbloccare i premi.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e gli obiettivi da raggiungere:

Olospray raro "ALGS-Glitchato": si ottiene dopo aver guardato per 15 minuti cumulativi le dirette durante il giorno n. 4 del Campionato

si ottiene dopo aver guardato per 15 minuti cumulativi le dirette durante il giorno n. 4 del Campionato Skin rara "Interferenze digitali" per il Devotion (mitragliatrice leggera): si ottiene dopo aver guardato per un'ora cumulativa le dirette durante il giorno n. 4 del Campionato

si ottiene dopo aver guardato per un'ora cumulativa le dirette durante il giorno n. 4 del Campionato Skin rara "Assassino d'ametista" per Revenant: si ottiene dopo aver guardato per 2 ore cumulative le dirette durante il giorno n. 4 del Campionato

si ottiene dopo aver guardato per 2 ore cumulative le dirette durante il giorno n. 4 del Campionato Decorazione arma epica "Timido sfoggio": si ottiene dopo aver guardato per 3 ore cumulative le dirette durante il giorno n. 4 del Campionato

Va precisato che tra un premio e l'altro occorre completare il riscatto nell'inventario di Twitch, altrimenti il sistema non inizierà a registrare i progressi per l'oggetto successivo.

