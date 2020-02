Apex Legends, Anno 2: l'innovazione sarà il tema principale, dichiara Respawn

Il battle royale targato Respawn Entertainment si prepara ad affrontare il proprio secondo anno di presenza sul mercato: l'esordio di Apex Legends risale infatti al febbraio 2019, con una pubblicazione a sorpresa seguita immediatamente all'annuncio ufficiale.

Su questa nuova sfida, è recentemente intervenuto Dusty Welch, COO della software house. Intervistato dai colleghi di GameSpot, quest'ultimo ha affermato che il tema portante di questa nuova fase di Apex Legends sarà l'innovazione.Il primo anno di vita del gioco, prosegue Welch, è stato invece dedicato principalmente alla costruzione di una "memoria muscolare" e alla ricerca di un proprio ritmo ed approccio al genere. Prima di Apex Legends, ricorda infatti il COO, Respawn non aveva mai portato sul mercato un titolo che necessitasse di un supporto live service continuo. In aggiunta, il titolo si basava anche su di una nuova IP, rendendo la sfida ancora più coraggiosa.



Ora è iniziata la Stagione 4 di Apex Legends e tra gli elementi giudicati vincenti dalla software house figura la scelta di arricchire le dinamiche di gameplay con una componente narrativa in continua evoluzione. "Ci sono giochi [nel genere dei battle royale] che sono unicamente multiplayer. Noi vogliamo portare qualcosa di nuovo. E pensiamo che lo storytelling - trovare una ragione per far sì che le persone si interessino ed affezionino al gioco [...], creino un rapporto emotivo con un personaggio - sia molto più profondo, meglio che non averlo".



In chiusura, segnaliamo che in occasione di San Valentino, la modalità Duo è tornata in Apex Legends.