Apex Legends: annunciata una collaborazione con Post Malone, di che si tratta?

Nel corso della serata, i canali social ufficiali di Apex Legends hanno accolto un divertente filmato con protagonista il noto cantante Post Malone, il quale sarà al centro di un evento legato al battle royale gratis.

Il video in questione, che dura solo pochi secondi, mostra l'artista steso a terra che chiede di essere rianimato, proprio come le leggende dello sparatutto quando vengono mandate al tappeto. Verso la fine del teaser, vediamo un banner promozionale che mostra Octane con una skin mai vista fino ad ora e l'annuncio che l'evento Apex Legends x Post Malone si terrà il prossimo 7 novembre 2023.

Al momento non è chiaro quale sia il tipo di collaborazione e i fan stanno già pensando a tutte le possibilità: c'è chi ritiene possa trattarsi di un concerto in game come quelli visti in Fortnite o di una skin speciale come quelle viste di recente in Call of Duty Warzone e dedicate ad artisti come Snoop Dogg e Nicki Minaj. Non possiamo nemmeno escludere che tutto ruoti intorno ad un evento a tempo limitato, magari con una modalità esclusiva inedita.

Insomma, al momento non possiamo che fantasticare su questa collaborazione e bisognerà attendere circa tre settimane per capire cosa stia bollendo in pentola. Nel frattempo, vi ricordiamo che alcuni rumor parlavano del possibile annuncio di Titanfall 3 a fine ottobre.