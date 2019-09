Apex Legends, annunciate due edizioni fisiche per PS4, Xbox One e PC

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato ben due versioni fisiche di Apex Legends, in uscita il 18 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC: si chiameranno Edizione Lifeline ed Edizione Bloodhound, e come facilmente immaginabile saranno dedicate a due delle Leggende più celebri del battle royale.

Le due edizioni conterranno una skin esclusiva per la rispettiva leggenda, oggetti cosmetici a tema e monete Apex con le quali acquistare qualsiasi cosa. Entrambe le edizioni saranno disponibili a partire dal 18 ottobre al costo di 19,99 euro.

Edizione Lifeline

Una skin leggendaria per Lifeline

Una skin arma leggendaria per il Flatline

Un esclusivo banner

Un esclusivo badge

1.000 monete Apex

Edizione Bloodhound

Una skin leggendaria per Bloodhound

Una skin arma leggendaria per il Prowler

Un esclusivo banner

Un esclusivo badge

1.000 monete Apex

Nell'immagine in cima alla notizia potete ammirarle entrambe in anteprima. L'annuncio delle due edizioni arriva a breve distanza dalla presentazione della Stagione 3 di Apex Legends, che prenderà ufficialmente il via primo ottobre e introdurrà la Leggenda Crypto, un nuovo Battle Pass, l'arma a energia Charge Rifle e la Serie 2 della modalità Competitiva.