Apex Legends, annunciato l'evento Falla nel sistema: tutti i dettagli

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato un nuovo evento di Apex Legends, che terrà impegnati tutti i giocatori del battle royale per ben due settimane. Si chiama Falla nel sistema, e si svolgerà dal 3 al 17 marzo.

Per prima cosa, introdurrà la nuova modalità a tempo limitato Déjà-loot, nella quale tutti gli oggetti compariranno negli stessi punti in ogni singola partita. Il percorso della navicella da trasporto e la posizione di chiusura dell'anello cambieranno, ma solo ogni 24 ore. L'obiettivo è quello di dare una scossa temporanea al meta e premiare i giocatori che riusciranno a destreggiarsi in questo nuovo scenario. Nella prima settimana l'evento sarà ospitato dalla mappa Confini del Mondo, mentre nella seconda si sposterà nel Canyon dei Re.

Per l'intera durata della modalità Déjà-loot sarà disponibile una nuova armatura, lo scudo Evo: all'inizio, lo scudo Evo sarà più fragile di una comune armatura di livello 1, ma diventerà più resistente man mano che infliggerete danni. Accumulando abbastanza punti di danno, potrete renderlo ancora più resistente di un'armatura viola. Si distingueranno dagli scudi normali per la presenza di un bagliore. Déjà-loot sarà inoltre caratterizzato da un percorso evento a premi, ancor più ricco di quello presentato in occasione dell'evento Gran soirée. I set delle sfide verranno aggiornati ogni 24 ore e ogni set vi permetterà di ottenere fino a 1.000 punti in totale.

Falla nel sistema porterà con sé una collezione di 24 nuovi oggetti cosmetici a tempo limitato. Potrete sbloccarli attraverso l'acquisto diretto (con monete Apex o metalli creazione) o trovarli nei Pack dell'evento. Ciascun Pack conterrà un oggetto collegato all'evento e due normali oggetti cosmetici, con la frequenza di rilascio che potete consultare nell'immagine in basso. Sbloccando tutti i 24 oggetti dell'evento potrete ottenere il Set cimelio di famiglia di Octane gratuitamente.