Apex Legends festeggia Halloween: annunciato il Fight or Fright Collection Event!

Dopo un lungo susseguirsi di rumor su di un evento a tema Halloween in Apex Legends, il team di Respawn Entertainment annuncia il Collection Event "Fight or Fright"!

L'evento in-game avrà una durata limitata, compresa tra martedì 15 ottobre e martedì 5 novembre. Nel corso di queste settimane, il mondo di Apex Legends celebrerà Halloween con una serie di iniziative speciali. Tra queste ultime troviamo una nuova Limited Time Mode: denominata Shadowfall, quest'ultima consentirà ai giocatori di muoversi all'interno di una versione notturna di Kings Canyon. Al suo interno, i partecipanti si affronteranno in un match a 35 giocatori, con alcune regole particolare!



Una volta sconfitta, infatti, la nostra Leggenda riapparirà in forma "non morta" e si unirà alla "Shadow Squad". In questa forma, non sarà possibile utilizzare armi, ma il nostro alter ego videoludico guadagnerà velocità di movimento e l'abilità di scalare muri. Quando saranno rimaste solo dieci Leggende in vita, queste dovranno unire le forze per cercare di fuggire, resistendo all'assalto della Shadow Squad! Cosa ve ne pare di questa modalità speciale?



Tra le altre iniziative, anche sfide speciali con cui ottenere elementi cosmetici. In attesa che Fight or Fright prenda il via, vi segnaliamo che recentemente hanno trovato diffusione rumor legati al possibile arrivo di nuovi personaggi in Apex Legends.