Apex Legends: annunciato il primo torneo ufficiale da 500.000 dollari

Nonostante siano passati solo pochi mesi dal debutto ufficiale di Apex Legends, Electronic Arts ha già annunciato l'arrivo del primo torneo del battle royale, che vanterà un montepremi piuttosto ricco.

A contendersi i 500.000 dollari saranno ben 80 team da 3 giocatori per un totale di 240 partecipanti. La competizione, che sarà ad eliminazione doppia, prenderà il nome Preseasonal Invitation e si terrà dal 13 al 15 settembre 2019 a Cracovia, in Polonia. Se siete interessati a prendere parte all'evento, sappiate che dovrete inviare la richiesta di partecipazione via mail e, nel messaggio, bisognerà inserire il proprio ID di Origin in modo che i selezionatori possano fare un controllo delle vostre statistiche. Per scoprire tutti i dettagli sul torneo potete visitare il sito ufficiale di Apex Legends.

Sapevate che la mappa termica di Apex Legends, che mostra i luoghi più caldi del Canyon dei Re, è stata pubblicata su Twitter da uno degli sviluppatori? Pare inoltre che un bizzarro bug di Apex legends abbia trasformato una normale partita in una violenta scazzottata tra i giocatori nell'arena.

Vi ricordiamo inoltre che Respawn Entertainment ha punito di giocatori di Apex Legends che utilizzavano mouse e tastiera su console.