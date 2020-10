Apex Legends, appuntamento speciale il 26 ottobre: arriva Horizon?

In attesa che il team comunichi ufficialmente la data di inizio della Stagione 7 di Apex Legends, viene fissato un nuovo appuntamento dedicato al battle royale.

Tramite l'account Twitter ufficiale del free to play, gli autori di Respawn Entartainment hanno infatti annunciato la trasmissione di un nuovo episodio di "Stories of the Outlands". Il format ospita generalmente la presentazione di contenuti o personaggi inediti in arrivo all'interno dell'arena di Apex Legends. La Première sarà resa disponibile nel corso del pomeriggio di lunedì 26 ottobre, con l'appuntamento fissato per le ore 16:00 del fuso orario italiano.

Come di consueto, il team non ha annunciato quello che sarà l'oggetto del prossimo Stories of the Outlands, ma l'immagine che ne ha accompagnato l'annuncio ha rapidamente attirato l'attenzione degli appassionati. Come potete verificare in calce a questa news, infatti, quest'ultima are infatti immortalare un buco nero. La circostanza ha riportato alla mente della community il video leak di Horizon, con il quale i dataminer avevano suggerito l'imminente arrivo di una nuova Leggenda. Che l'immagine sia un riferimento del team al fenomeno astronomico dell'orizzonte degli eventi? Per saperne di più non resta che attendere la giornata di lunedì 26 ottobre, manca poco al nuovo appuntamento fissato da Respawn Entertainment!