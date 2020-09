Apex Legends: le armature tornano ai livelli pre-Stagione 6, ma il sistema Evo rimane

Non solo la nuova Leggenda Rampart, il Pass Battaglia 6 e la nuova mitragliatrice ad energia Volta... la Stagione 6 di Apex Legends ha introdotto anche altre novità, come un sistema delle armature rinnovato.

Con il debutto della nuova Stagione, tutte le armature del gioco sono diventate scudi Evo, ovvero delle protezioni che si evolvono durante la partita (da bianco a blu, fino a viola e rosso) infliggendo danni ai nemici. Sulla base di alcune prove interne (i tester raggiungevano lo scudo rosso molto spesso), Respawn ha anche preso la decisione di depotenziare tutte le armature riducendo gli HP di 25.

In queste settimane, tuttavia, tale scelta non ha incontrato il favore dei giocatori, poiché la riduzione dei punti vita di tutte le armature non ha fatto altro che diminuire il time-to-kill. Con la patch di oggi 3 settembre, quindi, gli sviluppatori hanno riportato gli HP delle armature ai valori pre-Stagione 6, aumentandoli quindi di 25 punti. Il sistema degli scudi Evo, invece, non si tocca, ed è qui per rimanere.

Cosa ne pensate di questa decisione? L'aggiornamento odierno è intervenuto anche su altri aspetti del gioco, risolvendo diversi problemi di crash, correggendo dei bug all'audio e alcuni malfunzionamenti delle abilità delle Leggende. Tutti i dettagli sono reperibili sul sito ufficiale di Apex Legends.