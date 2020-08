Apex Legends: arriva l'evento It's Always Be Closing Evolved, primi indizi della Season 6

Nel corso della serata i canali social ufficiali di Apex Legends sono tornati in attività grazie alla pubblicazione di due interessanti filmati: il primo legato al nuovo evento a tempo limitato e il secondo che ha probabilmente a che fare con la Stagione 6.

Per quello che riguarda It's Always Be Closing Evolved, si tratta di un nuovo evento con un'esclusiva modalità che dà a tutti i giocatori che vi partecipano lo stesso loadout iniziale: una pistola Mozambique e un EVO-Shield, ovvero la particolare corazza che migliora le sue capacità difensive ogni volta che si elimina un nemico. Al solito l'evento dovrebbe introdurre una nuova serie di oggetti esclusivi da acquistare nel negozio e, forse, delle sfide con ricompense gratuite. In ogni caso sarà possibile partecipare a questa modalità extra dall'11 al 18 agosto 2020, ovvero per tutta la prossima settimana.

Molto interessante è anche la registrazione audio legata a Bangalore, la quale sembra suggerire che la leggenda stia parlando con un misterioso uomo. Non è chiaro chi sia l'altro interlocutore, ma è molto probabile che abbia qualche legame con la soldatessa e che possa essere il prossimo personaggio giocabile del battle royale. Non è da escludere che si tratti proprio del fratello di Bangalore, del quale si è parlato in una serie di leak risalenti a qualche stagione fa e mai più nominato.

A questo punto non resta altro da fare che attendere il prossimo indizio da parte degli sviluppatori, ricordandovi che a breve Apex Legends approderà anche su Steam e Nintendo Switch, versioni che accompagneranno l'update con il cross-play.