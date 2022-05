Apex Legends, arriva Newcastle: la nuova Leggenda si presenta in trailer

Con il reveal della Stagione 13 di Apex Legends, il team di Respawn Entertainment ha alzato il sipario sull'identità della prossima Leggenda che calcherà l'arena del free to play.

Tra pochi giorni, il battle royale accoglierà infatti Newcastle, eroe originario della cittadina di Harris Valley. Per presentarci la sua storia, il team di sviluppo ha confezionato un nuovo trailer in stile animato, con il quale ci introduce il personaggio e la sua storia.

Con il filmato, che trovate disponibile in apertura a questa news, scopriamo in particolare che Newcastle non è altri che il fratello di Bangalore, eroina già presente tra le fila dei partecipanti agli Apex Games. Una competizione alla quale si unirà presto anche lo stesso Newcastle, con l'obiettivo di racimolare abbastanza denaro sa salvare la sua città dalla minaccia di un gruppo di criminali. Ricattato dal gruppo malavitoso delle Famiglie Dimenticate, un coraggioso padre di famiglia è infatti pronto a scendere dell'arena del battle royale per prendere il posto dell'originale Newcastle nei cuori degli abitanti di Harris Valley.



La nuova Leggenda, lo ricordiamo, entrerà in scena a partire dal prossimo 10 maggio 2022, data di debutto della Stagione 13 del free to play. Nel frattempo, ricordiamo che è stato annunciato anche il nuovo evento Liberi Tutti di Apex Legends.