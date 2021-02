Apex Legends: annunciata la data di lancio su Switch, in arrivo il Pro Controller a tema

Respawn Entertainment ha finalmente annunciato la data di lancio della versione Switch di Apex Legends, nel mentre tra le pagine di Amazon è saltata fuori la pagina dedicata al controller su licenza per giocare al meglio lo sparatutto sulla console ibrida della grande N.

Apex Legends sarà disponibile in formato Nintendo Switch a partire dal 9 marzo 2021. Al momento del lancio, il titolo sarà dotato del supporto Cross-Play e presenterà gli ultimi contenuti della Stagione, nonché le stesse identiche funzionalità delle altre versioni del gioco. I giocatori di Switch riceveranno 30 livelli pass battaglia gratuitamente, e per le prime due settimane successive al lancio otterrete anche XP doppi.



Come potete notare seguendo questo collegamento, coloro che vorranno immergersi nel Battle Royale di Respawn ed Electronic Arts su Nintendo Switch potranno farlo in grande stile con il Pro Controller a tema Apex Legends. Oltre a presentare ovviamente una scocca personalizzata basata sull'estetica dello shooter multiplayer online, il pad, realizzato su licenza da PowerA, può vantare tutta una serie di caratteristiche capaci di migliorare l'esperienza del giocatore. Tra queste troviamo il supporto al Bluetooth 5.0 che garantisce la fruizione Wireless, al motion control e a due pulsanti aggiuntivi posizionati sul retro, un design ergonomico per i pulsanti standard, un led che indicherà tra le altre cose il numero dei giocatori, e due batterie AA da 30 ore di autonomia. Trovate diverse immagini in calce con cui potete dare un primo sguardo al prodotto, che Amazon USA dà in dirittura d'arrivo per domani, mercoledì 3 febbraio (si potrebbe trattare di un errore o di un placeholder).

