Apex Legends: arriva la nuova skin gratis di Bloodhound con Twitch Prime

Se siete giocatori di Apex Legends e non disdegnate qualche nuovo elemento gratuito per la personalizzazione degli eroi, sappiate che è ora possibile riscattare un interessante pacchetto dedicato a tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming (l'ex Twitch Prime).

Tutti gli abbonati al servizio, che non ha alcun costo aggiuntivo per tutti coloro i quali dispongono di un account Amazon Prime, possono infatti correre a riscattare la skin leggendaria ‘Frosthaven’ di Bloodhound, che trasforma la pericolosa cacciatrice in una sorta di medico della peste. A differenza degli ultimi bundle distribuiti sulla piattaforma di streaming, non vi sono contenuti aggiuntivi oltre al costume, che è quindi l'unico e solo elemento incluso nel pacchetto.

Chiunque sia interessato ad ottenere questo oggetto può visitare la pagina ufficiale della promozione e cliccare sul tasto azzurro "Riscatta ora". Nel caso in cui non lo abbiate già fatto, vi verrà chiesto di collegare il vostro profilo Twitch a quello Electronic Arts, così da poter ottenere il bundle di Bloodhound e quelli che verranno proposti nelle prossime settimane.

Non dimenticate inoltre che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare gratis Octane, Wattson, Valkyrie e 10 loot box in Apex Legends in occasione dell'evento per l'anniversario.