Apex Legends: arriva la skin di Octane del Black Friday, ma è afflitta da un bug

Il Black Friday è arrivato un po' ovunque, persino in Apex Legends. Il battle royale targato Respawn Entertainment si è di recente aggiornato con una serie di sconti per i suoi pacchetti Apex standard e leggendari e una skin esclusiva dedicata ad Octane. Sembra però che il nuovo costume per la leggenda brasiliana sia afflitta da un fastidioso bug.

Stando a quanto dichiarato da alcuni utenti, utilizzando la skin e mirando con alcuni specifici mirini, la visuale verrebbe ostruita da una parte del modello tridimensionale del personaggio. Si tratta in poche parole di un bug della telecamera piuttosto grave e che andrebbe risolto nel minor tempo possibile per permettere ai giocatori che hanno deciso di investire il proprio denaro nel costume, il cui costo è di circa 18 euro in microtransazioni, di utilizzarlo regolarmente.

Tra le altre offerte attive al momento nel negozio troviamo anche il nuovo costume epico di Wattson a 1.000 Apex Coin, un pacchetto da due forzieri leggendari a 1.000 gettoni e un paio di bundle contenenti un gran numero di pacchetti Apex a 2.000 e 5.000 monete.

A proposito di loot box, vi ricordiamo che la prossima settimana arriverà un corposo aggiornamento di Apex Legends che innalzerà il level cap, introducendo ulteriori forzieri gratuiti e nuovi gadget per la personalizzazione delle armi.

