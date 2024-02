Apex Legends, arriva la Stagione della 'svolta': data e ora del Reveal Trailer di Breakout

Dopo aver accolto gli eroi di Final Fantasy 7 Rebirth nell'universo di Apex Legends, gli sviluppatori di Respawn Entertainment si rivolgono a tutti gli appassionati del celebre battle royale gratuito per prepararli all'importante 'svolta' promessa dalla Stagione 20, Breakout.

Il team social di Electronic Arts e della casa di sviluppo californiana preannuncia l'arrivo di grandi novità per lo sparatutto multiplayer, con l'ingresso di numerose sorprese e, come per ogni GaaS che si rispetti, di tantissimi contenuti da sbloccare partecipando alle attività legate alla progressione del Pass Battaglia.

Il primo appuntamento pianificato da Respawn per aiutarci a familiarizzare con le novità ludiche e contenutistiche della Stagione 20 è previsto alle ore 17:00 italiane del 5 febbraio, con il Reveal Trailer di Apex Legends Breakout.

Ad accompagnare l'annuncio del filmato di presentazione della Season 20 troviamo l'immagine promozionale che campeggia a inizio articolo e il messaggio condiviso dalla sussidiaria di EA per esortarci a 'dare il massimo' in vista di questa nuova fase ingame che dovrebbe aprirsi tra poche settimane, tanto su PC quanto su console.

