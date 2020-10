Apex Legends arriva su Steam a novembre: la versione Switch slitta al 2021 - Aggiornata

Dopo aver svelato l'evento di Halloween di Apex Legends, i vertici di EA confermano che lo sparatutto free to play di Respawn sarà disponibile su Steam da inizio novembre, con tanto di "bonus di benvenuto" per gli utenti della piattaforma PC di Valve che vorranno cimentarsi nelle sfide della Stagione 7.

La software house che, lo scorso anno, ha lanciato Star Wars Jedi Fallen Order invita tutti gli appassionati di FPS multiplayer su PC a prepararsi per l'ingresso di Apex Legends su Steam nella giornata di mercoledì 4 novembre, ossia in coincidenza della data d'inizio della Stagione 7.

I giocatori di lungo corso potranno passare facilmente da Origin a Steam, e viceversa, mantenendo tutti i progressi del proprio account e i relativi oggetti sbloccati o acquistati. Con il lancio della Season 7 assisteremo poi all'arrivo del Cross-Play in Apex Legends, con lobby unificate tra PS4, Xbox One e PC (sia Origin che Steam).

Una volta scaricato Apex Legends da Steam, sia i più esperti che i neofiti del battle royale di Respawn potranno ricevere degli ulteriori bonus ingame come Ricompense di Accesso: gli oggetti in questione saranno rappresentati da delle decorazioni arma ispirate a Portal e Half-Life, due delle serie più iconiche di Valve. In calce alla notizia trovate un'immagine che mostra in anteprima l'aspetto delle decorazioni arma ottenibili gratis dal 4 novembre su Steam.



Aggiornamento del 23 ottobre, ore 18:00 - Dalle pagine del sito EA.com, i rappresentanti di Respawn precisano che i lavori sulla versione Switch di Apex Legends sono ancora in svolgimento e che, per "rendere giustizia" alle attese degli appassionati e all'esperienza ludica e contenutistica di questo porting, si è deciso di rinviarne l'uscita al 2021.