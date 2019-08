Apex Legends: arrivano i Funko Pop ispirati agli eroi dell'arena

Nelle ultime ore è stata svelata da parte di Funko, la celebre azienda produttrice di action figure altri collezionabili, di una nuova serie di Pop ispirata ai principali personaggi di Apex Legends.

Alcune immagini pubblicate sul sito ufficiale Funko mostrano infatti le statuine dei primi otto eroi del battle royale targato Respawn Entertainment: Bangalore, Bloodhound, Caustic, Gibraltar, Lifeline, Mirage, Pathfinder e Wraith. Attualmente sono esclusi dalla prima serie di personaggi gli ultimi due eroi aggiunti al debutto della prima e della seconda stagione del battle royale: Octane e Wattson. Non è da escludere che Electronic Arts voglia attendere il debutto di altri personaggi, tra i quali potrebbe esserci anche il misterioso hacker Crypto, per sfornare una seconda serie di Funko Pop. Al momento non si conoscono prezzo e data d'uscita di questi prodotti ed è probabile che si debba aspettare ancora un po' prima di poterli acquistare.

Vi ricordiamo che questo non è il primo accordo da parte di EA per la creazione di oggetti da collezione dedicati al gioco e proprio qualche settimana fa sono state svelate ufficialmente le statue Weta Workshop di Apex Legends, in arrivo sul mercato tra qualche mese.

Sapevate che sta per arrivare la modalità solo di Apex Legends grazie ad un evento a tempo limitato?