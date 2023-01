Apex Legends: arrivano le partite private, ma i giocatori non sono soddisfatti

Si sono fatte attendere per un bel po' di tempo, ma alla fine le partite private sono arrivate anche in Apex Legends, il battle royale gratis in sviluppo presso lo stesso team di Star Wars Jedi Survivor. Sembrerebbe però che l'introduzione della feature non abbia incontrato del tutto il favore degli appassionati dello sparatutto online.

Malgrado si trattasse di una delle funzionalità aggiuntive più richieste dai videogiocatori (insieme al cross-save, di cui ancora non sono giunte informazioni concrete), il debutto dei match privati di Apex Legends non ha soddisfatto gli utenti. Al centro delle polemiche troviamo i requisiti per l'avvio di una partita privata, visto che non è possibile entrare in gioco se nella lobby non vi sono almeno 30 giocatori. Sebbene possa sembrare un numero cospicuo di utenti, tale cifra rappresenta un grosso limite per tutti quegli streamer meno noti che vorrebbero organizzare qualche partita con i loro follower e che, per ovvi motivi, non riuscirebbero a riempire la lobby al punto da far partire il match.

Al momento non è chiaro se gli sviluppatori accoglieranno positivamente i feedback della community, ma è probabile che non manchi molto all'arrivo di una piccola modifica atta a ridurre il numero minimo di giocatori utili per dare il via ad un match privato.

