Apex Legends arriverà su mobile e altre piattaforme

Nonostante i numeri siano in calo rispetto al boom di febbraio e marzo, Apex Legends si è rivelato un clamoroso successo per Electronic Arts e la compagnia ha intenzione di continuare a investire in questo progetto, come confermato durante l'ultima riunione con gli azionisti.

Oltre alla Stagione 2, i cui primi dettagli verranno svelati durante l'evento EA Play di giugno, Electronic Arts e Respawn hanno annunciato l'intenzione di portare Apex Legends su piattaforme mobile, in particolare la compagnia sta lavorando per pubblicare il gioco in Cina e Corea, probabilmente grazie al supporto di publisher locali come Tencent.

EA cita espressamente "dispositivi mobile e altre piattaforme", possiamo quindi ipotizzare l'arrivo di Apex Legends su iOS, Android, Nintendo Switch e probabilmente Google Stadia. Apex Legends ha permesso a Origin di aumentare notevolmente i suoi utenti, con il 30% dei nuovi giocatori che hanno iniziato ad usare regolarmente la piattaforma.

Tra i piani dell'azienda, anche "novità per il Battle Pass, nuove leggende e contenuti in continua evoluzione". Per saperne di più dovremo però necessariamente attendere il prossimo mese...