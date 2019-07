Apex Legends: in arrivo armi e oggetti dalla serie Titanfall?

Come riportato da DeXerto, grazie al lavoro dei dataminer sono state scoperte nuove armi di Apex Legends in arrivo probabilmente con i prossimi aggiornamenti. Molti dei nuovi contenuti sembrano provenire da Titanfall e Titanfall 2.

Tra gli oggetti e le armi citati troviamo i caricatori estesi, armi sperimentali, segnali per i Leviatani, lanciarazzi, nuovi mirini, terminali di fuoco stealth, EPG, fucile a carica, Softball, CAR SMG e Cold War.

Nuove Armi Apex Legends

Caricatore esteso

Armi sperimentali

Cartucciera

Segnali per Leviatani

Softball

Lanciarazzi

Faro Respawn portatile

Nuovi mirini

Terminali fuoco stealth

EPG

Fucile a carica

Cold War

CAR SMG

Nuovi suoni per i Leviatani

Segnali intercettazione

Trappole

Volt

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di notizie ufficiali da parte di Respawn. La Stagione 2 di Apex Legends non sembra essere riuscita a riportare grande attenzione sul Battle Royale di Electronic Arts, le azioni della compagnia sono calate proprio dopo il lancio della Season 2, anche i numeri su Twitch non hanno impressionato, non riuscendo a superare quota 50.000 visualizzazioni nei primi giorni.