Apex Legends, in arrivo Firing Range: Respawn annuncia la nuova area di allenamento

Nel corso del primo episodio di "Apex Devstream", appuntamento dedicato alle novità in arrivo all'interno di Apex Legends, il team di Respawn Entertainment ha annunciato la futura introduzione di Firing Range.

Quest'ultima potrà essere utilizzata dai giocatori come una vera e propria area di allenamento, in cui familiarizzare con il gameplay di Apex Legends. Durante la diretta streaming, il team di sviluppo ha sottolineato come una simile aggiunta sia stata loro richiesta da molti giocatori attivi sul battle royale ed ha fornito i primi dettagli sulle sue caratteristiche. All'interno di Firing Range, sarà possibile cambiare la Leggenda controllata ed esercitarsi con l'utilizzo delle abilità di ogni personaggio di Apex Legends. Gli utenti avranno inoltre a disposizione diversi armi e strumenti, liberamente utilizzabili.



Durante l'Apex Devstream, sono state mostrate alcune sequenze di gioco che presentano l'area di Firing Range: potete visionarle direttamente in apertura a questa news, a partire dal minuto 6:40 circa. Durante l'appuntamento, gli sviluppatori di Respawn hanno inoltre confermato che l'area di allenamento sarà messa a disposizione dei giocatori nel corso della Stagione 3 di Apex Legends. Siete contenti di questo annuncio?



In attesa di ulteriori dettagli, vi ricordiamo che la software house ha recentemente presentato il Fight of Fright Collection Event, evento speciale per festeggiare Halloween in Apex Legends. Durante quest'ultimo, sarà possibile ottenere anche due skin leggendarie.