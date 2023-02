Apex Legends, in arrivo fix per le Ranked: gli RP verranno aggiustati a breve

Dopo essere andati alla scoperta dei personaggi più usati su Apex Legends nella Stagione 16, notiamo un’altra preziosa novità dopo questo ultimo update del battle royale firmato Respawn Entertainment: il team di sviluppo sta lavorando su dei fix fondamentali per i match in modalità Classificata.

A confermarlo è stata la stessa Respawn su Twitter, con un post pubblicato giusto nella notte italiana tra il 21 e il 22 febbraio. Lo potete anche leggere in calce alla notizia ma noi, per comodità, lo riporteremo integralmente anche di seguito: “Abbiamo lavorato molto le quinte per implementare alcune correzioni alle Ranked: non verrete più retrocessi erroneamente, risolveremo il bug visivo che mostra una perdita inesatta di RP, e stiamo cercando di realizzare un eccezionale ripristino RP una tantum per i giocatori”.

Secondo Respawn, infatti, i Ranked Points al momento presentano alcuni problemi importanti che compromettono l’esperienza di gioco a tutti coloro che prediligono le Classificate, portandoli a rank molto più bassi per puro errore. DI conseguenza, Respawn non solo sistemerà il bug, ma provvederà anche a fornire un ripristino in via eccezionale degli RP alla condizione originale, precedente alla manifestazione del bug.

La sedicesima stagione di Apex Legends inizia quindi con buone notizie per gli aficionados che, proprio di recente, hanno portato il battle royale a un nuovo picco di giocatori connessi contemporaneamente.