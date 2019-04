Apex Legends: è in arrivo una penalità per chi abbandona i compagni?

Se siete tra i giocatori che sono riusciti a giocare nelle ore successive alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Apex Legends, avrete probabilmente notato la presenza di una nuova meccanica, ora rimossa.

A causa di un errore infatti, gli sviluppatori avevano abilitato una penalità per tutti i giocatori che sono soliti abbandonare la partita quando vi è ancora la possibilità di rientrare in gioco. L'atteggiamento scorretto verso i propri compagni di squadra si traduce quindi in un ban temporaneo, che impedisce all'utente colpito di giocare per qualche minuto.

Attualmente tale meccanica è stata rimossa da Respawn Entertainment, ma è molto probabile che con i prossimi aggiornamenti venga ufficialmente inserita nel gioco. Non tutti i giocatori dispongono di compagni da invitare in partita e sistemi del genere permettono di trovare utenti attraverso il matchmaking più propensi a collaborare.

Vi ricordiamo che questa non è l'unica novità inserita per errore nell'aggiornamento di ieri: un utente ha trovato nei forzieri Apex ben due mimetiche leggendarie della L-Star, mitraglietta che potrebbe arrivare prossimamente. I dataminer hanno anche scoperto riferimenti a sei armi ancora da annunciare.



Sulle nostre pagine trovate poi numerose guide sul gioco, inclusi i consigli su come utilizzare al meglio Bloodhound, la cacciatrice tecnologica.