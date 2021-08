Apex Legends: in arrivo l'update nextgen per PS5 e Xbox Series X/S, si punta a 120fps

Dall'ultima sessione di Domande e Risposte intavolata su Reddit da Respawn giunge una nuova e, se possibile, definitiva conferma per il lungamente atteso update nextgen di Apex Legends che ottimizzerà il battle royale gratuito all'hardware e alle funzionalità più avanzate delle più recenti console di Sony e Microsoft.

Nel corso dell'AMA di Reddit è intervenuto Ryan K. Rigney, Direttore delle Comunicazioni di Respawn Entertainment, per chiarire i dubbi degli appassionati sulla patch nextgen di Apex Legends e sottolineare come "vorrei avere un aggiornamento da condividere, ma al momento non possiamo dire nulla di definitivo, quindi non possiamo spoilerarvi niente. Ma fidatevi di noi, l'update è in lavorazione e anche noi ne siamo davvero entusiasti".

Pur senza sbottonarsi sulle tempistiche di pubblicazione di questo aggiornamento per le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Apex Legends, i rappresentanti di Respawn hanno comunque offerto dei dettagli interessanti sui contenuti e sugli interventi che accompagneranno l'update nextgen. Secondo quanto riferito dal direttore Steve Ferreira in una precedente sessione AMA, infatti, "uno dei nostri obiettivi è quello di garantire il supporto ai 120fps, ma continuiamo anche a guardare ad altre funzionalità e al bilanciamento complessivo dell'esperienza per i sistemi di nuova generazione".

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere i piani di Respawn per l'aggiornamento nextgen, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sulle novità di Apex Legends Emergence, la stagione estiva dello sparatutto multiplayer free to play di EA e degli autori di Titanfall.