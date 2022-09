Apex Legends, aumentano le minacce agli sviluppatori: Respawn promette tolleranza zero

Il crescente numero di minacce recapitate agli sviluppatori di Respawn Entertainment spignono i vertici della sussidiaria di Electronic Arts a prendere posizione con un duro messaggio indirizzato all'intera community di Apex Legends e degli altri titoli della compagnia.

Nella lettera aperta, i boss di Respawn citano le ignobili attività portate avanti da chi sta minacciando gli sviluppatori con post pubblici sui social o inviando loro dei messaggi privati: "Vogliamo ricordare ai nostri giocatori che abbiamo una politica di tolleranza zero per chi minaccia o molesta i nostri sviluppatori. Adotteremo tutte le misure più appropriate per garantire la salute e la massima sicurezza del nostro team".

Per stemperare la tensione e ricondurre a più miti consigli chi sta portando avanti queste attività inqualificabili, Respawn sottolinea inoltre come "adoriamo ascoltare i feedback dei nostri appassionati e continueremo a lavorare insieme alla community perché vogliamo promuovere un ambiente rispettoso e collaborativo, un ambiente che sostenga i valori e l'integrità competitiva alla base di Apex Legends".

Nelle scorse settimane, anche il team di Sony Santa Monica è stato al centro delle riprovevoli minacce di alcuni facinorosi sui social, come ha confermato lo stesso Cory Barlog con le molestie virtuali ricevute per God of War Ragnarok e le minacce che hanno interessato alcune sviluppatrici.