Apex Legends: avvistata l'immagine di una nuova mappa, ritornano i ban temporanei

Ci si chiede ormai da tempo se Respawn Entertainment introdurrà mai una seconda mappa in Apex Legends e, probabilmente, i primi indizi sono stati sotto ai nostri occhi per settimane.

La mimetica leggendaria del Prowler, sbloccabile attraverso i livelli del Pass Battaglia della Stagione 1, nasconde infatti l'intera mappa del mondo di Apex, nella quale il Canyon dei Re si incastra perfettamente. Non è quindi da escludere che gli sviluppatori vogliano in futuro aggiungere al gioco mappe delle aree adiacenti, contrassegnate sulla mappa con delle icone specifiche. Il Canyon dei Re è indicato con una corona, mentre le altre zone presentano icone che ricordano le varie creature mostruose che popolano i dintorni della mappa. Al momento non sappiamo nulla di concreto su possibili mappe aggiuntive, ma è sempre più probabile che le creature di Apex Legends possano invadere la mappa nel corso della Stagione 2 e apportarne alcuni cambiamenti.

Un'altra novità che farà il proprio ritorno nella prossima stagione è il ban temporaneo per gli utenti scorretti. Pubblicato per errore qualche settimana fa e subito rimosso dagli sviluppatori, questo sistema incita i giocatori a non abbandonare le partite fino a quando vi è la possibilità che i compagni possano in qualche modo riportarli in vita. Uscire prima che in corrispondenza della propria icona in basso a sinistra appaia la dicitura "Rientro Scaduto" comporterà un ban temporaneo che vi impedirà di rientrare in gioco per qualche minuto. Ciò ovviamente non vale nel caso in cui doveste uscire in una partita nella quale un giocatore ha già abbandonato o in cui siete definitivamente morti.

