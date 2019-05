Apex Legends: sono stati bannati ben 770.000 cheater

Respawn Entertainment sta dimostrando di voler fare veramente sul serio per quanto riguarda la lotta ai cheater, come si può notare da un update dato dalla stessa software house sullo stato di salute di Apex Legends e sugli sforzi compiuti per contrastare gli imbroglioni che rovinano l'esperienza di gioco.

EA Security and Fraud, il team di Origin, Easy Anti-Chat e DICE stanno lavorando insieme per arginare il problema, ed altri metodi per combattere i cheater sono in arrivo continuamente, ma la software house non ha intenzione di rivelarli, perlomeno per il momeno, per non dare un vantaggio a chi tenterà eventualmente di aggirarli.

Intanto il conteggio dei bannati è arrivato alla cifra record di 770.000 giocatori, e un totale di 300.000 tentativi di creazioni di account bloccati e 4.000 venditori di cheat bloccati solamente negli ultimi 20 giorni. "Prendiamo il cheating in Apex Legends estremamente sul serio, ed abbiamo un gran numero di risorse per poterlo contrastare in diversi modi. È una guerra costante quella con i cheater, che continueremo a combattere" recita il post, aggiungendo che un aggiornamento sarà in arrivo la prossima settimana.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Respawn? Come trovate la situazione cheat in Apex Legends? Gli sforzi della software house stanno pagando? Nel frattempo, nonostante le critiche di Dr. Disrespect su Apex Legends, sta per arrivare un importante aggiornamento, visto che la stagione 2 di Apex Legends sarà svelata all'EA Play.