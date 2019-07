Apex Legends, bannato dopo un'uccisione spettacolare: credevano stesse barando

Durante una delle sue trasmissioni, il giocatore Otto “ottr” Bostrom si è reso protagonista di una giocata spettacolare in Apex Legends, facendo fuori due nemici durante un salto. La seconda eliminazione, tuttavia, ha insospettito gli spettatori, poiché è avvenuta con un colpo estremamente preciso a seguito di uno scatto insolito dell'arma verso l'alto.

Sono stati in molti ad accusarlo di utilizzare un aim-bot, ovvero un software per il cheating. Il suo commento dopo l'uccisione non ha fatto altro che alimentare i sospetti: "Chat [rivolgendosi agli spettatori presenti nella chat] non create una clip", dando l'impressione che stesse davvero nascondendo qualcosa. Nonostante la sua richiesta, l'azione di gioco - che potete visionare nel video in calce alla notizia - è arrivata all'attenzione di un mod di Respawn Entertainment, che ha provveduto a bannarlo manualmente. Gli sviluppatori californiani, per loro stessa ammissione, stanno prendendo la questione cheating con enorme serietà, pertanto non sembrano inclini a fare sconti a nessuno.

La verità è che ottr non ha utilizzato nessun cheat. L'uccisione è stata completamente legittima e figlia di un colpo incredibilmente fortunato, che capita "una volta su un milione", come egli stesso ha affermato. Il colpo messo a segno è stato viziato da un comportamento dell'arma - lo scatto improvviso verso l'alto di cui abbiamo parlato sopra - che avviene normalmente del gioco. Ottr è quindi tornato in quel medesimo punto e si è registrato mostrando che l'arma si comporta davvero in quel modo anche in condizioni normali, come potete vedere nel tweet in basso. Ha poi sottoposto il materiale a Respawn Entertainment, che ha ammesso l'errore e l'ha reintegrato nel gioco revocando il ban. Tutto è ben ciò che finisce bene: la sua uccisione, adesso, rimarrà nella storia del gioco.

Tutto è ben ciò che finisce bene: la sua uccisione, adesso, rimarrà nella storia del gioco.