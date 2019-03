Apex Legends: il Battle Pass 'Frontiera Selvaggia' arriva domani; svelato Octane

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno finalmente annunciato la data di lancio del primo Battle Pass di Apex Legends, il nuovo Battle Royale free-to-play ideato dagli autori di Titanfall che è riuscito nell'arduo compito di mettere i bastoni tra le ruote a Fortnite di Epic Games.

A partire da domani, martedì 19 marzo, avrete accesso al Pass Battaglia "Frontiera Selvaggia" nel negozio del gioco, al costo di 950 monete Apex (corrispondenti a circa 10 euro). Come spiegato nella pagina ufficiale del gioco, ogni livello guadagnato durante la Stagione 1 vi garantirà una ricompensa Battle Pass. Tra i premi inclusi in Frontiera Selvaggia troviamo skin per le armi, boost dei punti esperienza, banner, e molto altro ancora. Nel momento in cui acquisterete il Pass Battaglia, inoltre, riceverete automaticamente tre skin originali con cui potrete personalizzare l'aspetto estetico dei vostri eroi.

In aggiunta, i ragazzi di Respawn Entertainment hanno finalmente svelato quello che era diventato il classico segreto di Pulcinella: Octane, leakato abbondantemente nei giorni scorsi, sarà il prossimo personaggio a unirsi al roster del gioco.

Ricordiamo ai lettori che Apex Legends è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One in formato free-to-play. Sulle nostre pagine potete scoprire come sbloccare ed effettuare le Esecuzioni con ogni personaggio.