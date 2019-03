Apex Legends: il Battle Royale prende vita in un evento da 200.000 dollari

Lo YouTuber Jimmy “MrBeast” Donaldson ha deciso di organizzare un battle royale in real life, sfruttando il format di Apex Legends con personalità come Jaiden Animation, Valkyrae, Alex Wasabi.

MrBeast ha riunito i migliori YouTuber e streamer di Twitch (come CourageJD, Pokimane e altri), presi dai vari generi di intrattenimento per competere in due partite (da $ 100.000 ognuna, assegnati alla squadra vincente).

Gli YouTuber si sono divisi in 13 squadre; ogni giocatore aveva tre palloncini legati al casco, per simulare le barre della salute dei personaggi. L'ultima squadra in piedi, ovviamente, avrebbe vinto il succulento montepremi.

Lo spettacolo è andato in scena in un enorme parco attrezzato per il soft air di Los Angeles, come potete vedere dal video allegato alla notizia.

Sparse per l'enorme arena gli organizzatori hanno lasciato 250 armi per i giocatori. MrBeast ha inoltre equipaggiato ciascuno dei loro caschi con una GoPro per catturare momenti salienti della battaglia.

Ovviamente l'evento ha simulato in tutto per tutto l'azione di un classico battle royale, dalle squadre che non sono riuscite a recuperare armi, alle imboscate sino all'area che progressivamente è stata ristretta da un apposito nastro.

Alla fine, la squadra verde composta da Anythony Padilla, Odd1sout e Jaiden Animation ha conquistato la vittoria nella prima partita. La seconda partita è stata vinta invece dal team Dark Green composto da Prestonplayz, Unspeakable e Typical Gamer.