Apex Legends e Battlefield 2042 si adeguano all'inflazione: cambio prezzi da EA

A breve distanza dal debutto della Stagione 17 di Apex Legends, arriva un'importante novità per il battle royale, oltre che per Battlefield 2042. Entrambi i titoli saranno infatti presto interessati da modifiche relative all'economia di gioco.

A fronte dell'instabile situazione economica internazionale - manifestatasi di recente con significative fluttuazioni dei prezzi -, i vertici di Electronic Arts hanno infatti deciso una variazione dei prezzi in molteplici mercati. I due titoli interessati dal processo saranno proprio Apex Legends e Battlefield 2042, che ospiteranno tali cambiamenti a partire dal prossimo mese.

Al momento, conferma EA, non tutte le valute saranno interessate dalla procedura. L'euro, ad esempio, non sarà colpito dalla misura, esattamente come dollaro, yen e tanti altri. Nei restanti casi, la variazione del tasso di conversione tra denaro reale e valuta in-game sarà variabile. In alcuni stati, afferma EA, i pressi aumenteranno, mentre in altri saranno ridotti. Come già accennato, tutti i cambiamenti apportati dal publisher in questo campo diverranno operativi a partire da giovedì 1 giugno 2023.



Nel frattempo, il rilancio di Apex Legends sembra procedere in maniera estremamente positiva, con il free to play che può ancora contare su di un'ampia community di giocatori, che a inizio maggio ha celebrato l'inizio della Stagione 17.