Apex Legends: il Becker College offirà una borsa di studio di 5.000 $ ai giocatori

Il Becker College, in collaborazione con Team Genji e Helix eSports hanno lanciato il primo “path to pro” per Apex Legends, che combina esport con l'istruzione superiore. I migliori giocatori delle scuole superiori di Apex Legends avranno l'opportunità di accedere al Becker College attraverso l'esport.

Secondo il general director per l'esport del Becker College, Timothy Loew, “l'obiettivo è dare ai migliori giocatori di Apex Legends un'occasione unica per combinare il loro talento con l'istruzione. Come sede del primo programma di esport universitari in Massachusetts e del primo corso di laurea in gestione degli esport negli Stati Uniti, il Becker College è fiero di plasmare il futuro del gioco competitivo in collaborazione con due dei principali marchi di esports: Genji e Helix".

Per essere ammessi alla borsa di studio, gli aspiranti e anche gli stessi studenti del Becker College potranno partecipare all'Helix Esports Apex Legends Combine Tournament all'inizio di aprile.

In questo evento, gli aspiranti borsisti saranno valutati dalla piattaforma di analisi di big data del Team Genji e dallo staff del Becker College. I giocatori più meritevoli, secondo i dati raccolti durante il torneo, saranno invitati a presentare domanda al College (o a ricevere la borsa di studio se già iscritti). I migliori giocatori avranno quindi diritto a ricevere una borsa di studio una tantum da $ 5.000.

Inoltre, a coloro che potranno godere della borsa di studio sarà garantito anche l'accesso al nuovo team competitivo di Apex Legends del college in previsione dei campionati riservati ai college.