Apex Legends, è iniziato l'evento di San Valentino: torna la Modalità Duo!

Come ampiamente preannunciato, Apex LEgends ha dato il benvenuto a Rendezvous, l'evento di San Valentino, che rimarrà attivo fino a mercoledì 19 febbraio.

Fino ad allora, nel pieno spirito della festa, tutti i giocatori saranno invogliati a partecipare alla modalità Duo, di ritorno per un periodo di tempo limitato. Coloro che giocheranno assieme ad un amico potranno raddoppiare i punti esperienza ottenuti, fino ad un massimo di 20.000 al giorno. I giocatori che effettueranno l'accesso nel periodo programmato verranno inoltre ricompensati con uno speciale badge di San Valentino 2020, e avranno l'opportunità di ottenere gli oggetti della festa vecchi e nuovi, tra cui due decorazioni per arma con Nessie e Pathfinder, la skin "La via del cuore" per il Longbow, e il banner "Per l'amor del gioco". Trovate un'anteprima di questi oggetti nelle immagini raccolte nella galleria in basso. Inoltre, per invogliare a giocare assieme ai pro

Ne approfittiamo per ricordarvi che oggi è anche stato reso disponibile il Pack Assimilazione con una skin di Revenant, la nuova leggenda della Stagione 4 di Apex Legends, e molte Monete Apex. A proposito della nuova season, tra le nostre pagine trovate la guida alle migliori armi della Stagione 4 di Apex Legends.