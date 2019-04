Apex Legends: Bloodhound esiste dal 2013, a dimostrarlo è un vecchio scatto

Nelle ultime ore è apparsa sul web un'interessante scatto che mostra come gli eroi di Apex Legends esistessero già durante lo sviluppo del primo Titanfall nel lontano 2013.

La foto in questione è infatti uno screenshot di un vecchio video-diario dedicato al primo Titanfall e mostra una serie di action figure con protagonisti alcuni personaggi. Tra questi sono chiaramente visibili un prototipo di Pathfinder (lo si intuisce dallo schermo presente sul busto) e uno di Bloodhound. All'epoca la cacciatrice tecnologica avrebbe dovuto utilizzare arco e frecce, armi che poi sono state abbandonate in Apex, dove le sue abilità permettono di seguire le orme dei nemici e di evidenziare qualsiasi minaccia presente su schermo. A questo punto non è da escludere che analizzando con particolare attenzione artwork, filmati legati allo sviluppo e altri extra sullo sviluppo dei due Titanfall non si possano scoprire ulteriori curiosità su Apex Legends, magari sugli eroi in arrivo prossimamente.

Vi ricordiamo che se siete in possesso di una Xbox One potete approfittare di una nuova offerta sul Microsoft Store che vi permetterà di ottenere 1.000 Apex Coin e un mese di Live Gold con 1 solo euro. Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli sull'ultimo aggiornamento di Apex e sull'evento che vi aiuterà ad ottenere qualche livello extra del Pass Stagionale.