Apex Legends: il boss di Respawn si scusa per gli insulti ai giocatori

A inizio settimana alcuni membri del team di sviluppo di Apex Legends e il community manager del gioco hanno perso le staffe sui social dando vita ad un acceso diverbio con la community, presto degenerato in una vera e propria guerra di insulti.

Il botta e risposta ha dato vita ad una serie di insulti piuttosto pesanti, con i membri di Respawn che hanno definito alcuni giocatori scrocconi, co*****i e teste di c***o per il loro comportamento tossico, incline a creare malumori all'interno della community.

Sulla vicenda è intervenuto ora anche il fondatore dello studio, che ha chiesto personalmente scusa per l'accaduto: "la situazione è degenerata, chiedo scusa a tutti. I miei dipendenti hanno superato il limite, non vogliamo che Respawn venga rappresentata da questi commenti. Mi scuso con tutti coloro che si sono sentiti offesi, noi per primi non dovremmo assolutamente contribuire ad alimentare commenti tossici. Avremmo dovuto dare l'esempio, cercando il dialogo, una relazione salutare con la community è quello che vogliamo e ci scusiamo nuovamente per questa spiacevole situazione."

La reazione degli sviluppatori di Respawn ha suscitato non poco clamore presso la stampa specializzata (e non) proprio a causa dei pesanti insulti rivolti da professionisti ai giocatori, alcuni dei quali anche piuttosto giovani.