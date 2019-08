Apex Legends: braccio di ferro tra giocatori e sviluppatori, volano gli insulti

Due sviluppatori di Apex Legends hanno usato parole di fuoco nei confronti della community, dopo che alcuni giocatori si sono lamentati a seguito dei problemi riscontrati con l'evento Corona di Ferro che si sta tenendo in questi giorni.

Numerosi membri della community hanno iniziato ad attaccare lo studio di Titanfall dopo che gli sviluppatori hanno ritardato le proprie scuse ufficiali in seguito ai problemi dell'evento. La situazione è però degenerata e su Reddit sono volati insulti da parte di uno sviluppatore e del community manager nei confronti di alcuni giocatori.

dk05, sviluppatore di Apex Legends, ha scritto un post su Reddit specificando che lo studio non risponde agli attacchi personali, ed ha poi continuato: "sono in questo business da anni e ricordo bene i tempi in cui i giocatori avevano rispetto per gli sviluppatori, senza comportarsi da teste di c@**o... bei tempi, oggi la community è formata da persone tossiche."

A questa dichiarazione è seguita la risposta di un giocatore, tale daviss2: "all'epoca non esistevano giochi F2P nati per fo++ere i giocatori con skin da 20 dollari." Di nuovo la risposta di dk05: "ecco, questo è uno dei fessi di cui parlavo. Sai cosa, ho letto solamente la prima e l'ultima frase del tuo commento, non meriti una risposta."

dk05 si è poi lasciato andare ad un lungo sfogo: "ci sono moltissimi dati sul funzionamento della monetizzazione nei giochi F2P e noi stessi abbiamo fatto a lungo dei test. Di fatto le persone che spendono soldi sono poche, la maggior parte di voi si limita a scroccare, ma noi vi facciamo giocare comunque! Modificare i prezzi di fatto non cambierebbe nulla."

La discussione è poi continuata ed ha visto anche l'intromissione del Community Manager Jayfresh_ Respawn: "ci siamo beccati decine di insulti, come bugiardi e str***i, abbiamo chiesto scusa e sistemato i problemi dell'evento, e noi passiamo per gli immaturi? Non è corretto nei nostri confronti."