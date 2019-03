Apex Legends: un bug suggerisce che il Battle Pass avrebbe dovuto essere già disponibile

Numerose indiscrezioni circolate nelle scorse settimane puntavano al 12 marzo come data di lancio della Stagione 1 di Apex Legends e del primo Battle Pass. Ad alimentare ulteriormente le speranze c'ha pensato un banner apparso su Origin, che includeva il prezzo del pass (950 Monete Apex) e un'immagine di Octane, la prima Leggenda aggiuntiva.

La giornata di martedì è però trascorsa senza alcuna novità. Il community manager di Respawn Entertainment, Jay Frechette, è così intervenuto per calmare gli animi dei giocatori delusi, spiegando che il team sta ancora perfezionando i contenuti della Stagione 1 di Apex Legends e che non è ancora pronto per svelarli e, di conseguenza, lanciarli.

Quest'oggi, intanto, un giocatore si è imbattuto in un bug che ha causato la disconnessione dai server e la comparsa del seguente, strano messaggio: "Si è verificato un errore sul server. Per favore, prova più tardi. Alcuni oggetti dell'Apex Pack non sono ancora stati autorizzati nel gioco". Secondo alcuni giocatori, questi misteriosi oggetti dell'Apex Pack avrebbero dovuto essere inclusi tra i contenuti del Stagione 1. La comparsa di questo messaggio d'errore, quindi, potrebbe aver indirettamente confermato che il primo Battle Pass sarebbe dovuto arrivare davvero il 12 marzo. Evidentemente, Respawn Entertainment ha deciso all'ultimo minuto di rinviarlo. I motivi di tale scelta, in ogni caso, risultano a noi sconosciuti, così come la sua reale data di lancio.