Apex Legends: Caccia Leggendaria arriva in ritardo, svelate sfide e ricompense

Siete ancora in attesa del nuovo aggiornamento di Apex Legends e dell'evento Caccia Leggendaria? Allora sappiate che potreste dover attendere qualche ora in più rispetto al previsto.

Come annunciato sul Reddit ufficiale del gioco, Respawn Entertainment ha riscontrato qualche problemino all'ultimo momento che ha costretto il team di sviluppo a rinviare la pubblicazione della patch, la cui uscita era prevista per le 19:30 di oggi, 4 giugno 2019. Il messaggio di scuse da parte di Respawn non contiene indicazioni precise sul ritardo e non è chiaro se si tratti solo di un paio d'ore o, addirittura, di un intero giorno. L'unica cosa certa al momento è che gli sviluppatori stanno lavorando alacremente per pubblicare l'aggiornamento il prima possibile.

Pare inoltre che grazie al sistema di eventi del PlayStation Network sia stato possibile accedere all'elenco di sfide e di ricompense dell'evento, che saranno le seguenti:

Badge Caccia Leggendaria: arriva tra le prime 5 squadre in una qualsiasi partita

Wolfpack, mimetica rara per il G7 Scout: arriva tra le prime 5 squadre in una partita della modalità Elite

Maestro della Caccia, skin epica per Bloodhound: arriva per 5 volte tra i primi 5 team in qualsiasi partita

Tamed Beast, mimetica leggendaria del Triple Take: vinci 2 partite durante l'evento

Oltre ad invitarvi a leggere tutti i dettagli della Caccia Leggendaria, vi ricordiamo che la fine dell'evento coinciderà con il debutto della prossima stagione. Potrete assistere con noi all'annuncio della Stagione 2 di Apex Legends durante l'EA Play, dal momento che seguiremo tutte le conferenze in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Sapevate che una delle principali novità della seconda stagione di Apex consiste nell'introduzione di sfide giornaliere e settimanali?