Apex Legends: Cacciatore di Trofei, nuova skin di Caustic, è disponibile nel negozio

Nelle ultime ore la sezione del negozio di Apex Legends dedicata ai costumi si è aggiornata con un oggetto inedito per Caustic, ex-scienziato che adora giocare col gas velenoso Nox.

Per i prossimi sei giorni avrete quindi l'opportunità di acquistare la skin leggendaria Cacciatore di Trofei, grazie alla quale applicherete al personaggio una tuta di colore bianco e una mostruosa maschera. Purtroppo non tutti potranno acquistare questo nuovo oggetto, dal momento che è necessario essere in possesso della skin leggendaria Cuore Nero prima di procedere all'acquisto. Il prezzo di Cuore Nero è di 1.800 Monete Apex, mentre quello di Cacciatore di Trofei è di 10.500 Crediti Apex. Vi ricordiamo che la prima valuta può essere ottenuta avanzando di livello nel pass stagionale o acquistata nel negozio, mentre la seconda va necessariamente acquisita giocando e accumulando esperienza.

Tra gli altri oggetti in vendita troviamo anche:

Signora Giustizia, mimetica leggendaria della pistola P2020 - 1.800 Monete Apex

Madame Follia, mimetica leggendaria della pistola P2020 - 6.500 Crediti Apex (richiede: Signora Giustizia)

Illuminato, mimetica leggendaria della mitraglietta Prowler - 1.800 Monete Apex

Punto di Pressione, mimetica leggendaria del fucile d'assalto Hemlok - 1.800 Monete Apex

A differenza di quanto avviene in Fortnite Battaglia Reale, il negozio di Apex non aggiorna tutte le proprie sezioni in contemporanea, quindi non bisognerà attendere molto prima di vedere l'arrivo di nuovi oggetti per la personalizzazione delle proprie leggende.

Sapevate che la penalità per chi abbandona in anticipo una partita, introdotta per sbaglio con l'ultimo aggiornamento, arriverà ufficialmente nelle prossime settimane? Sulle nostre pagine trovate inoltre una semplice guida nella quale vi spieghiamo come chiedere equipaggiamento e munizioni ai compagni di squadra.